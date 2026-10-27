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    Юрист Хаминский объяснил, как защитить бронь коттеджа на Новый год

    Юрист Хаминский: задаток можно взыскать вдвойне при срыве найма по вине хозяина

    Письменный договор поможет избежать споров при аренде дома на новогодние праздники. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рекомендовал закрепить условия бронирования и ответственность собственника, сообщает RT.

    Хаминский посоветовал заключать срочный договор найма жилого помещения, а не ограничиваться перепиской и переводом денег. В документе нужно указать адрес, даты и время заезда и выезда, полную стоимость, предоплату, условия возврата денег и дополнительные платежи.

    Юрист рекомендовал запретить односторонний отказ наймодателя от договора, кроме предусмотренных законом случаев. За срыв заселения по вине собственника следует установить ответственность: возврат полученных денег либо договорную неустойку.

    Предоплату необходимо обозначить как аванс или задаток. Если договор не исполнит сторона, получившая задаток, его можно взыскать в двойном размере.

    До оплаты Хаминский посоветовал проверить документы собственника, осмотреть дом лично или по видеосвязи, сохранить объявление и переписку. Также стоит зафиксировать состояние имущества, вместимость дома, допустимое число гостей, правила использования бани и мангала и условия возврата залога.

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