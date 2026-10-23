В России за год выросли средние предлагаемые зарплаты

Средние предлагаемые зарплаты в России за год выросли на 20%

Работодатели в России за январь — сентябрь 2026 года предлагали специалистам в среднем 84 590 рублей в месяц, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Лидером по темпам роста стала Калмыкия. Средняя зарплата, указанная в вакансиях региона, увеличилась на 47% и достигла 88 947 рублей в месяц. Второе место заняла Мурманская область: там предложения выросли на 46%, до 105 882 рублей.

В Костромской и Сахалинской областях рост составил 44%. При этом средние предложения достигли 85 730 рублей в месяц в Костромской области и 130 825 рублей — на Сахалине.

В Оренбургской и Брянской областях работодатели стали предлагать на 43% больше — в среднем 80 027 и 83 053 рубля соответственно. Вологодская область замкнула список регионов-лидеров с ростом на 40%, до 88 808 рублей.

В «Авито Работе» уточнили, что показатель рассчитывают как среднее между нижней и верхней границами зарплатного диапазона, указанного в вакансии. Он не учитывает премии, бонусы и другие дополнительные выплаты, поэтому фактический доход сотрудника может отличаться.

Ранее стала известна разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах.