Учитель из Калуги Алексей Николаев победил во всероссийском конкурсе наставников

Учитель средней общеобразовательной школы № 50 Калуги Алексей Николаев стал победителем всероссийского конкурса «Быть, а не казаться». Он занял первое место в номинации «Наставник на службе», войдя в число 106 лауреатов из 39 регионов страны. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Владислав Шапша.

Финальные испытания прошли в Туле. В этом году организаторы получили 80 тысяч заявок. Две тысячи участников вышли в полуфинал, а 400 человек представили свои регионы в финале.

Помимо Николаева, Калужскую область представляли еще четыре человека: Дмитрий Галкин и Оксана Кривова в категории «Наставник на службе», Милена Шиленкова в номинации «Начинающий наставник» и Виталий Красильников среди опытных наставников.

Алексей Николаев работает с юнармейцами и кадетами. По его мнению, важнейшая задача наставника — подтверждать свои слова поступками и служить примером для воспитанников.

«Победителями конкурса стали 106 человек из 39 регионов. Все они ежедневно работают с подрастающим поколением, передают им свои знания и опыт, воспитывают патриотов. И в этой сотне лучших — наш калужанин!» — отметил Владислав Шапша.

Участие в конкурсе позволило педагогу познакомиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом и найти новые идеи для работы с молодежью. Свою победу Николаев назвал признанием проделанной работы и дополнительной ответственностью, подчеркнув, что считает ее общим достижением вместе со своими учениками.