Поезд Деда Мороза в этом сезоне стартует 8 ноября
Праздничный поезд Деда Мороза в 2026 году стартует из Великого Устюга 8 ноября. Об этом РИА «Новости» рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.
«За 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России. Начнется путешествие с севера России: Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Сыктывкар», — сообщил он.
Состав завершит свою поездку 9 января 2027 года. В маршрут включили более 10 новых населенных пунктов, где поезд еще не был, и еще 20 — куда Дед Мороз приезжал один раз.
В составе передвижной резиденции главного волшебника Нового года — кукольный театр, сказочная деревня, лавка с сувенирами, буфет, вагон Снежной королевы и вагон-ресторан.
Ранее россиянам рассказали, в какую сумму обойдется базовый новогодний декор.
Читайте также