Поезд Деда Мороза в этом сезоне стартует 8 ноября

Праздничный поезд Деда Мороза в 2026 году стартует из Великого Устюга 8 ноября. Об этом РИА «Новости» рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.

«За 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России. Начнется путешествие с севера России: Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Сыктывкар», — сообщил он.

Состав завершит свою поездку 9 января 2027 года. В маршрут включили более 10 новых населенных пунктов, где поезд еще не был, и еще 20 — куда Дед Мороз приезжал один раз.

В составе передвижной резиденции главного волшебника Нового года — кукольный театр, сказочная деревня, лавка с сувенирами, буфет, вагон Снежной королевы и вагон-ресторан.

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