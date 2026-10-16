«Полураспад»: правда и вымысел в сериале об учениях на Тоцком полигоне
Вышли первые две серии исторической драмы «Полураспад», посвященной войсковым учениям с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 году. Тогда около 45 тысяч советских военнослужащих участвовали в маневрах, в ходе которых взорвали атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Что известно о событиях, ставших основой ленты, и зачем страна отрабатывала действия в условиях ядерного взрыва — в материале 360.ru.
О чем сериал «Полураспад»
Действие драмы разворачивается в двух временных периодах — в 1954 году и во время перестройки. Главная героиня, журналистка оренбургской газеты Надежда Келлер, которую играет Анна Михалкова, после смерти отца обнаруживает его записи о секретных военных учениях.
Ее отец Борис Келлер, роль которого исполнил Петар Зекавица, был известным журналистом, но много лет назад ушел из семьи. Найденные документы заставляют Надежду по-новому взглянуть на его прошлое. Она решает продолжить расследование, которое отец не успел завершить.
В центре внимания героини оказываются события сентября 1954 года на Тоцком полигоне и судьбы местных жителей. Некоторые из них связывают тяжелые заболевания и смерти близких с последствиями ядерного взрыва. Надежда ставит целью выяснить обстоятельства учений и рассказать людям правду о Тоцком полигоне.
Режиссером «Полураспада» выступил Максим Свешников, сценарий написал Олег Маловичко. В сериале также снялись Филипп Янковский, Марина Васильева, Мила Ершова, Евгений Стычкин и другие актеры.
По данным издания «Оренбуржье», основой для сценария стала книга местного журналиста и писателя Вячеслава Моисеева «Репетиция апокалипсиса», посвященная Тоцким учениям.
Всего запланировано восемь эпизодов. После премьеры 15 октября новые серии будут выходить по четвергам, заключительная — 26 ноября.
Что произошло на Тоцком полигоне в 1954 году
В 1954 году, 14 сентября, на Тоцком полигоне в Оренбургской области состоялись масштабные войсковые учения с применением ядерного оружия. Операция получила название «Снежок». Руководство маневрами возложили на маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Основной задачей учений была отработка прорыва подготовленной обороны условного противника после нанесения атомного удара. Военные стремились выяснить, как в таких условиях должны действовать сухопутные войска, авиация и артиллерия, а также проверить способы защиты личного состава от поражающих факторов ядерного взрыва.
Интересно
В учениях участвовали около 45 тысяч военнослужащих. В них задействовали сотни танков, артиллерийских орудий, бронетранспортеров и самолетов. Подготовка подразделений продолжалась несколько недель: военные отрабатывали использование защитных средств и действия на зараженной местности.
В 09:34 бомбардировщик Ту-4 сбросил атомную бомбу РДС-2. Через 48 секунд на высоте около 350 метров произошел взрыв мощностью 40 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму в августе 1945 года, оценивается примерно в 15 килотонн.
После взрыва началась артиллерийская подготовка, затем удары по позициям условного противника нанесла авиация. Позднее в наступление перешли танковые и мотострелковые подразделения. Они продвигались в направлении района взрыва, преодолевая завалы и пожары.
Взрыв причинил значительные разрушения на полигоне. Вблизи эпицентра повалило деревья, повредило или уничтожило образцы военной техники, размещенные для изучения воздействия атомного оружия.
По завершении маневров военнослужащие проходили дозиметрический контроль и санитарную обработку.
Что известно о последствиях учений
Тоцкие маневры проходили в условиях секретности. Через три дня после их проведения советские газеты опубликовали сообщение ТАСС об испытании атомного оружия, однако подробности войсковой операции в нем не раскрывали.
Вблизи полигона находились населенные пункты. Ближайшее к предполагаемому эпицентру село Маховка располагалось примерно в четырех километрах. В зависимости от расстояния до места взрыва жителей эвакуировали либо размещали в укрытиях.
Интересно
Советский Союз был не единственной страной, проводившей войсковые маневры с применением ядерного оружия. В США подобная практика появилась раньше: с 1951 по 1957 год на полигоне в Неваде проходила серия аналогичных учений Desert Rock — «Пустынная скала».
Впоследствии вопрос о воздействии радиации на участников учений и местное население стал предметом общественного обсуждения. Особенно активно тему поднимали в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда начали публиковаться воспоминания очевидцев.
В 1994 году на Тоцком полигоне установили памятный знак в память о пострадавших от радиации.
По словам доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН Ирины Быстровой, в первые годы после появления ядерного оружия военные еще не в полной мере представляли опасность подобных экспериментов для человека.
«Понимания опасности в должной мере не было. Вот в том и проблема, почему проводились такие учения. Не потому, что кто-то хотел нанести вред военнослужащим и населению, а потому, что еще недостаточно понимали», — пояснила историк 360.ru.