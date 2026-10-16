«Полураспад»: правда и вымысел в сериале об учениях на Тоцком полигоне

Вышли первые две серии исторической драмы «Полураспад», посвященной войсковым учениям с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954 году. Тогда около 45 тысяч советских военнослужащих участвовали в маневрах, в ходе которых взорвали атомную бомбу мощностью 40 килотонн. Что известно о событиях, ставших основой ленты, и зачем страна отрабатывала действия в условиях ядерного взрыва — в материале 360.ru.

О чем сериал «Полураспад»

Действие драмы разворачивается в двух временных периодах — в 1954 году и во время перестройки. Главная героиня, журналистка оренбургской газеты Надежда Келлер, которую играет Анна Михалкова, после смерти отца обнаруживает его записи о секретных военных учениях.

Ее отец Борис Келлер, роль которого исполнил Петар Зекавица, был известным журналистом, но много лет назад ушел из семьи. Найденные документы заставляют Надежду по-новому взглянуть на его прошлое. Она решает продолжить расследование, которое отец не успел завершить.

В центре внимания героини оказываются события сентября 1954 года на Тоцком полигоне и судьбы местных жителей. Некоторые из них связывают тяжелые заболевания и смерти близких с последствиями ядерного взрыва. Надежда ставит целью выяснить обстоятельства учений и рассказать людям правду о Тоцком полигоне.

Режиссером «Полураспада» выступил Максим Свешников, сценарий написал Олег Маловичко. В сериале также снялись Филипп Янковский, Марина Васильева, Мила Ершова, Евгений Стычкин и другие актеры.

По данным издания «Оренбуржье», основой для сценария стала книга местного журналиста и писателя Вячеслава Моисеева «Репетиция апокалипсиса», посвященная Тоцким учениям.

Всего запланировано восемь эпизодов. После премьеры 15 октября новые серии будут выходить по четвергам, заключительная — 26 ноября.