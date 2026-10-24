В Москве без вести пропала 30-летняя женщина

В Москве уже три дня разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову. О ходе поисков рассказали 360.ru в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, заявка поступила 22 октября. На сайте отряда описали приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была в бордовой куртке и белых джинсах.

Сейчас добровольцы вместе с полицией проводят комплексную работу. Волонтеры изучили записи камер на предполагаемом маршруте и собирают данные для выезда на место.

Как сообщили 360.ru в пресс-службе МВД, правоохранители проводят проверку в Северном округе. Мать пропавшей комментировать ситуацию отказалась. Коллеги женщины по ее просьбе распространяют видео о поисках.

По информации телеграм-канала Baza, перед исчезновением Лиза поругалась со своим возлюбленным. Девушка перестала выходить на связь по пути домой с тренировки.

Летом в Белграде туристка из Санкт-Петербурга пропала во время поездки к подругам.