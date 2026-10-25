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    Юрист Хаминский объяснил, как взыскать компенсацию за табачный дым от соседей

    Юрист Хаминский: участковый может зафиксировать запах табака в квартире

    Фото, видео и показания свидетелей помогут доказать в суде проникновение табачного дыма от соседей. Пострадавшие могут требовать запрета курения и компенсации морального вреда, сообщает aif.ru.

    Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил: за курение в запрещенных местах, в том числе лифтах и на лестничных клетках, наступает административная ответственность. Если сосед курит дома или на балконе, а дым проникает в чужую квартиру, административный штраф не применяется. Защитить свои права можно через суд.

    Для сбора доказательств Хаминский рекомендовал вызвать участкового: полицейский может зафиксировать наличие запаха табака. Фото или видео курящего на балконе соседа помогут установить источник дыма. Также можно привлечь свидетелей, передает радио Sputnik.

    По словам юриста, медицинские справки об ухудшении самочувствия и замеры загрязнения воздуха не всегда эффективны. Концентрация вредных веществ может оставаться в пределах нормативов, несмотря на дискомфорт жильцов. Хаминский посоветовал опираться на право на комфортное и экологичное проживание.

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