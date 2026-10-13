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    Выпуск зерна в России превысил потребление на 72,7%

    Росстат: выпуск зерна в России в 2025 году превысил потребление на 72,7%

    Фото: РИА «Новости»

    Выпуск зерновых в России за прошлый год оказался на 72,7% выше объема потребления, хотя в 2024 году профицит равнялся 52,4%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

    Как ранее заявили в Минсельхозе, в прошлом году Россия получила третий по величине урожай за всю историю, обновила рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.

    Наивысший показатель самообеспеченности зерном в России был в 2022 году — 191,4%. В 2023-м он опустился до 173,5%, в 2024-м — до 152,4%, а в 2025-м — поднялся до 172,7%.

    По данным статистики, в прошлом году показатель самообеспечения зерном был выше 100% в 47 регионах России. В двух субъектах он превзошел 400%: в Карачаево-Черкесской республике (465,9%) и в Ставропольском крае (419,6%).

    Ранее президент Владимир Путин поздравил тружеников села с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что благодаря их стараниям Россия остается одним из ведущих производителей аграрной продукции.

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