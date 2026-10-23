Иркутские врачи спасли кошку, проглотившую иглу

Ветеринары Железногорска-Илимского в Иркутской области прооперировали кошку, которая проглотила швейную иглу во время игры с нитками. Об этом сообщила Ассоциация ветеринарии Иркутской области в телеграм-канале .

Хозяйка животного заметила пропажу иглы, после того как питомица поиграла с клубком. Женщина заподозрила, что кошка могла проглотить металлический предмет, и привезла ее в ветеринарную клинику.

Рентген подтвердил опасения: игла находилась в желудочно-кишечном тракте. Специалисты решили не откладывать операцию, поскольку острый предмет мог повредить ткани и вызвать опасные осложнения.