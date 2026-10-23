Иркутские врачи спасли кошку, проглотившую иглу
Ветеринары в Иркутской области удалили кошке проглоченную иглу
Ветеринары Железногорска-Илимского в Иркутской области прооперировали кошку, которая проглотила швейную иглу во время игры с нитками. Об этом сообщила Ассоциация ветеринарии Иркутской области в телеграм-канале.
Хозяйка животного заметила пропажу иглы, после того как питомица поиграла с клубком. Женщина заподозрила, что кошка могла проглотить металлический предмет, и привезла ее в ветеринарную клинику.
Рентген подтвердил опасения: игла находилась в желудочно-кишечном тракте. Специалисты решили не откладывать операцию, поскольку острый предмет мог повредить ткани и вызвать опасные осложнения.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. После удаления инородного тела кошке назначили медикаментозное лечение и восстановление под наблюдением ветеринаров.
Ветеринар Ульяна Сулеш предупредила, что проглоченные иглы представляют серьезную угрозу для домашних животных. В подобных случаях промедление может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели питомца.
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