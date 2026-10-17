Сегодня 08:00 Перекапывать ли огород осенью? Когда без этого не обойтись Агроном Воробьев: перекопка почвы осенью облегчит весенние работы Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Сад и огород

К середине осени дачники уже собрали основную часть урожая. Некоторые принимаются перекапывать огород, другие же считают, что это приносит больше вреда, чем пользы. В каких случаях перекопка необязательна, а в каких без нее не обойтись — в материале 360.ru.

Перекапывать ли грядки под картошку

Почву на будущих картофельных грядках лучше перекопать, чтобы избавиться от проволочника, рассказал 360.ru агроном Михаил Воробьев. Проволочник — личинка жука-щелкуна — может помешать вырастить хороший урожай. Этот вредитель прогрызает ходы в клубнях.

Если вы сейчас перекопали, то сделали себе небольшой задел на весенние работы. Осенью для этого есть время. Тем более осени получаются все длиннее — можно работать до декабря, а иной раз и практически до января, — и это очень помогает. Можно не спеша все перекопать. Михаил Воробьев агроном, биолог

Не нужно разбивать образующиеся при перекопке комки. В этом случае они промерзнут насквозь, и обитающие там проволочники погибнут. Кроме того, вода, находящаяся внутри, расширится при замерзании, и плотная земля в комках превратится в мелкую пористую крошку. Весной, когда работ на огороде и так будет много, не придется снова заниматься перекопкой — достаточно будет разрыхлить, выровнять грядку граблями.

В каких еще случаях надо перекапывать землю?

Необходимо сделать это при уборке сидератов. Это растения, которые выращивают специально для заделки в почву с целью улучшения ее структуры, обогащения азотом и борьбы с сорняками. По словам агронома, когда высеянные сидераты достигают высоты 15–20 сантиметров, нужно выполнить перекопку и и заделать в почву всю надземную часть. «Второй случай — если у вас целина. Конечно, здесь имеет смысл не просто копать, потому что это достаточно тяжелая работа, а обработать фрезой. Ну если нет фрезы, можно по старинке перекопать, а весной разбить эти комки», — продолжил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Бороться с корневищными сорняками все равно придется — переворачивая пласты земли, от них избавиться не получится, — и именно поэтому на целине обычно сажают картофель. Это так называемая пропашная культура, которую нужно постоянно окучивать. Сорняки, которые появляются во время этого процесса, уничтожаются.

Когда перекопка не нужна?

Можно не перекапывать почву под зелень (например, укроп и петрушку) и морковь. Но оставлять почву «голой» тоже не стоит. Пока идет теплая осень, место под будущие грядки зарастает сорняками, и они продолжат расти после того, как сойдет снег. К моменту начала посадок все посевное место уже будет в сорняках, предупредил Воробьев. От сорняков и вредителей опять же помогают сидераты — горчица, рапс, масличная редька. Горчичные масла, выделяемые их корнями, отпугивают проволочников.

Фото: РИА «Новости»

Еще один эффективный сидерат — вико-овсяная смесь. Вика насыщает почву азотом, а овес — калием и фосфором. Полезен мини-севооборот, при котором сидераты высаживают между основными культурами. Например: картофель, горчица, картофель. Этот способ подходит для картофельного поля или небольшой плантации. Правда, по словам Воробьева, сидераты стоило сеять раньше, максимум в конце августа. Впрочем, некоторые агрономы советуют делать это и осенью. Противники перекопки настаивают на том, что она разрушает почвенную микрофлору и снижает плодородие. Чтобы принять решение, можно ориентироваться на тип почвы. Например, тяжелые глинистые почвы перекапывать необходимо, а легкие песчаные и чернозем в этом не нуждаются. Хорошо структурированную почву достаточно прорыхлить на пять-семь сантиметров.

Как подготовить грядки к зиме без перекопки?

Воробьев рассказал о простом способе, который использует сам. Необходимо собрать осенние листья (подойдут береза, липа, клен, но не плодовые и декоративные растения) и разложить на грядках. «Это мульчирующий слой. Он не пропускает свет, без которого сорняки не смогут расти. Кроме того, растительные остатки — превосходная пища для дождевых червей, главных помощников садоводов и огородников. Они начинают активно питаться, проделывают ходы и разрыхляют почву за нас. А отходы их жизнедеятельности — биогумус — очень ценная субстанция», — пояснил агроном.

Фото: РИА «Новости»

Весной под толстым слоем листьев не испарится полезная снеговая вода, которая более живительна, чем дождевая и колодезная. А земля будет рыхлой, не нуждающейся в перекопке. Достаточно будет пройтись по ней граблями или культиватором. Собранные листья можно будет отправить в компост или разложить между кустами малины, смородины и крыжовника. Листва защитит почву от растрескивания и пересыхания и опять же помешает прорастанию сорной травы. Потом листья превратятся в перегной, питающий почву.