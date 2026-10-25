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    Умер рэпер Миша Маваши

    Рэпер Миша Маваши умер в результате несчастного случая

    Миша Маваши
    Фото: Миша Маваши/«ВКонтакте»

    Известный российский рэпер Миша Маваши скончался в результате несчастного случая в возрасте 41 года. Об этом в телеграм-канале артиста сообщил его представитель.

    «Просим проявить уважение и терпение! Скоро будет информация более подробная, а пока держим строй! И просим молитв за упокой души», — говорится в сообщении.

    Представитель Маваши уточнил, что музыкант умер в ночь на 25 октября. Он призвал поклонников не распространять непроверенные слухи об этой ситуации.

    «Сейчас наша задача — активизироваться и проявить, как он нам завещал, разум, силу и единство. Михаил был очень сильный человек, он достоин этого. Всех благодарю. Мы будем держать вас в курсе и расскажем, что дальше. Разум, сила и единство», — заключил он.

    Ранее стало известно о смерти рэпера Shumak в возрасте 22 лет.