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    Прожившая более 10 лет во Вьетнаме россиянка развеяла миф о дешевой жизни

    Фото: РИА «Новости»

    Жизнь во Вьетнаме не всегда обходится значительно дешевле, чем в России, а рассчитывать на безбедное существование исключительно за счет российской пенсии не стоит. Об этом 360.ru рассказала россиянка Наталья, которая живет в стране более десяти лет.

    «По ценнику во Вьетнаме я не могу сказать, что сильно дешевле. Просто если вы знаете, где купить дешевле, вам будет дешевле», — отметила собеседница издания.

    По словам Натальи, расходы во многом зависят от того, насколько хорошо человек ориентируется в местных магазинах и на рынках. Недавно приехавшие иностранцы зачастую тратят больше, поскольку еще не знают, где выгоднее покупать продукты и другие товары.

    Наталья также предостерегла от идеализации местного климата.

    «Вы знаете, я бы не сказала, что здесь идеальный климат. Здесь влажно. Но здесь нет таких перепадов температур, как у нас», — рассказала она.

    Еще одной сложностью собеседница 360.ru назвала необходимость привыкать к местной культуре и особенностям повседневной жизни. При этом Наталья признала, что жизнь во Вьетнаме имеет немало преимуществ, особенно для людей старшего возраста.

    «Здесь есть огромные возможности гулять по набережной, заниматься вместе с вьетнамскими бабушками танцами в пять часов утра, встречать рассвет, купаться в море», — поделилась она.

    Почему россиянки старше 50 лет выбирают зимовку во Вьетнаме и с какими трудностями сталкиваются приезжие — читайте в материале 360.ru.

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    Norbert Probst/imageBROKER.com