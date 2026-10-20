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    Российским детям младше 14 лет потребуются личные загранпаспорта

    ТАСС: с 2027 года россияне начнут оформлять детям до 14 лет загранпаспорта

    Фото: РИА «Новости»

    Отметка о детях исчезнет из загранпаспортов. При поездке в другую страну придется оформлять отдельный документ. Об этом заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил ТАСС.

    Дети младше 14 лет, по его словам, по-прежнему могут выехать по документу родителя в такие популярные туристические страны, как Египет, Турция и Таиланд. Для этого взрослый должен иметь загранпаспорт старого образца действием пять лет с отметкой о ребенке.

    Машаров сообщил, что с 1 января 2027 года правила изменятся. В России прекратят вносить в пятилетний загранпаспорт данные о детях.

    «С этой даты гражданам необходимо будет оформлять детям в возрасте до 14 лет личные загранпаспорта», — сказал он.

    Ранее россияне начали планировать поездки на новогодние каникулы. АТОР назвал среднюю стоимость заграничного тура.

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