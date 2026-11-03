Юрист Адамс предупредил о штрафе за захват соседом части дачного участка

Если соседский сарай занимает чужую землю, собственник вправе потребовать ее освобождения. Сначала нужно подтвердить границы участка, рассказал юрист Давид Адамс, сообщает RT .

Юрист посоветовал заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Кадастровый инженер проведет замеры, при отсутствии координат потребуется межевание. Важно исключить реестровую ошибку: старый забор и кадастровая карта сами по себе спор не решают.

После замеров следует письменно потребовать от соседа освободить землю. При отказе можно обратиться в Росреестр. Самовольное занятие участка грозит штрафом по ст. 7.1 КоАП России. Суд может обязать перенести, частично разобрать или переустроить сарай. Полный снос допустим, если иначе восстановить право нельзя.

В садоводствах п. 6.7 СП 53.13330.2019 требует отступа от обычной хозпостройки до границы не менее 1 м. Для старых сараев учитывают прежние нормы. По разъяснению Верховного суда 2026 года, нежилую постройку до 1 января 1995 года без строительных и градостроительных нарушений нельзя признать самовольной по современной ст. 222 ГК России.

Самостоятельно разбирать чужой сарай рискованно. После вступления решения суда в силу исполнительный лист передают приставам. При уклонении владельца демонтаж возможен за его счет.