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    Юрист Адамс предупредил о штрафе за захват соседом части дачного участка

    Если соседский сарай занимает чужую землю, собственник вправе потребовать ее освобождения. Сначала нужно подтвердить границы участка, рассказал юрист Давид Адамс, сообщает RT.

    Юрист посоветовал заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Кадастровый инженер проведет замеры, при отсутствии координат потребуется межевание. Важно исключить реестровую ошибку: старый забор и кадастровая карта сами по себе спор не решают.

    После замеров следует письменно потребовать от соседа освободить землю. При отказе можно обратиться в Росреестр. Самовольное занятие участка грозит штрафом по ст. 7.1 КоАП России. Суд может обязать перенести, частично разобрать или переустроить сарай. Полный снос допустим, если иначе восстановить право нельзя.

    В садоводствах п. 6.7 СП 53.13330.2019 требует отступа от обычной хозпостройки до границы не менее 1 м. Для старых сараев учитывают прежние нормы. По разъяснению Верховного суда 2026 года, нежилую постройку до 1 января 1995 года без строительных и градостроительных нарушений нельзя признать самовольной по современной ст. 222 ГК России.

    Самостоятельно разбирать чужой сарай рискованно. После вступления решения суда в силу исполнительный лист передают приставам. При уклонении владельца демонтаж возможен за его счет.

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