03 ноября 2026 06:00 Споры, скандалы и мемы. Что оставил после себя проповедник Игнатий Лапкин Фото: РИА «Новости» Общество

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Умер 87-летний проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин. Он прославился не только религиозной деятельностью — в последние годы необычные цитаты Лапкина разлетелись на мемы. Подробнее о жизни и смерти проповедника — в материале 360.ru.

Семья «сохранила от безбожества». Детство и юность Лапкина

Игнатий Лапкин появился на свет в Алтайском крае 10 июня 1939 года. Семья была многодетной и бедной, родители — строгими и очень религиозными, принадлежали к старообрядцам. Семья лишилась большой части имущества во время коллективизации, отец потерял руку на Великой Отечественной войне. Детство Лапкина прошло в селе Потеряевка. Библии и Евангелия в доме не было, но и в октябрята и комсомольцы никто в семье не пошел. Когда брат Игнатия Иоаким в восемь лет заикнулся дома о том, что хочет стать коммунистом, отец взялся за ремень. В школе над детьми старообрядцев смеялись — называли иисусиками. Как вспоминал Иоаким Лапкин, мать грозились посадить, а детей отнять, но она «мужественно выдержала и сохранила их от безбожества».

Фото: Медиасток.рф

После школы Игнатий поступил в Барнаульский строительный техникум на специальность «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». Окончив учебу, работал прорабом. Служил оператором радиостанции в Военно-морском флоте СССР. Позже Игнатия перевели в ракетные войска стратегического назначения. Он стал техником-смотрителем и командиром отделения телефонистов. После армии работал бетонщиком, затем командовал охранным отделением перевалочной нефтебазы.

Через тернии — к Богу… и скандалам. Религиозная деятельность Лапкина

Лапкин рассказывал, что с младенчества «верил, что есть Бог, загробная участь, рай и ад», однако по Евангелию уверовал в 1962 году. К тому моменту Игнатий поступил в мореходное училище и стал матросом на военном судне. Там он прочитал Новый Завет и во время молитвы всем сердцем поверил в Бога.

Фото: Медиасток.рф

Пройдя тайное миропомазание, Лапкин принялся активно изучать Библию (прочитал ее за три с половиной месяца) и занялся миссионерством. В открытых источниках также есть версия о том, что на Лапкина повлиял просмотр французского фильма 1958 года «Отверженные» — экранизации одноименного романа Виктора Гюго. Главный герой после 19-летней каторги встречает священника и решает творить добро. Распространять религиозное учение в СССР было непросто.

Пошел в храм Московской Патриархии в Вентспилсе. И что же увидел? Курящего, пьяного священника. Спросил Евангелие на русском языке. Мне ответили, что батюшка его пропил. Игнатий Лапкин

Игнатий законспектировал Библию и стал проповедовать, в том числе на корабле «Черноморец», где работал матросом. Ездил по разным городам, республикам. Лапкин считал, что официальная церковная практика в Советском Союзе ушла далеко от Евангелия. Он смело заявлял о том, что «создана новая религия под именем православия», где правят деньги, ложь и корысть. Люди реагировали на проповеди Лапкина не слишком дружелюбно, а его обращения к патриарху и мирополиту заканчивались плачевно. Игнатий признавался, что его не раз «хватали, предавали, сажали».

Фото: Медиасток.рф

В 1980-м его задержали за самиздат религиозной литературы, однако уголовное дело не получило хода. Но после повторного ареста, шесть лет спустя, Игнатия осудили на два с половиной года колонии. Правда, в следующем году досрочно освободили и помиловали. В молодости он также подвергался психиатрической экспертизе. Врачи поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». В госпитале, как утверждал Игнатий, его били и пытали. Параллельно с религиозной деятельностью Лапкин периодически занимался вполне мирскими делами. В 1969 году трудился плотником, после 1972-го устроился слесарем, затем несколько лет был сторожем.

Фото: РИА «Новости»

В 1966 году женился на Надежде Шадриной, также происходившей из старообрядческой семьи. Они познакомились, когда Надежда услышала проповеди Игнатия в Новосибирске. Детей у них не было. После «перестройки» и распада СССР у Лапкина появилась возможность проповедовать открыто. В 1991 году он зарегистрировал Крестовоздвиженскую общину и стал ее церковным старостой. Тогда же Игнатий приехал в Потеряевку и основал в опустевшей деревне палаточный городок. В 1995 году Лапкин зарегистрировал «Деревенскую общину поселка Потеряевка». Жизнь в ней строилась на строгих православных и трудовых правилах, представителям авторитарной общины ограничивали общение с внешним миром. Некоторые считали ее сектантской. Игнатий и сам жил по строгим правилам: десятилетиями не ел мяса, очень мало спал и рано вставал, не принимал лекарств и не пил алкоголь.

Жить стремлюсь всегда дешевле, строжайше соблюдать посты. <…> Несколько раз в день обязательно пропотеть на работе или при ходьбе. Сон укоротить до предела, вставать в 04:40 и никогда днем не ложиться. Игнатий Лапкин

Игнатий открыл в Потеряевке детский лагерь, с которым было связано множество скандалов. Лапкина обвиняли в эксплуатации детского труда, физическом и психологическом насилии над детьми. Бывшие воспитанники рассказывали, что их могли выставлять ночью на улицу, избивать крапивой. Кроме того, в лагере находили многочисленные санитарные нарушения.

Мемы

Лагерь официально закрыли, однако по факту его работа продолжалась. При появлении посторонних детей учили скрываться в лесу. Подобная инструкция Лапкина детям попала на видео в 2016 году. Завирусился также ролик, на котором он во время проверки ответил на вопрос о разрешении на купание детей в водоеме: «Водоем Божий! Дети Божьи!»

Фото: РИА «Новости»

Несколько лет наряду с проповедями и роликами о жизни в общине, которые распространяли ученики Лапкина, в Сети гуляли ироничные короткие видео, на которых он критиковал молодежную культуру. Компьютерные игры проповедник называл «беснованием». Впрочем, некоторые заветы Лапкина звучат очень здраво: «Никогда не злись, не завидуй, не ревнуй, не подсматривай за кем-либо, за все Бога благодари, будучи всем доволен. Не бойся смерти, тюрьмы, несчастного случая, измен и злых людей. Не ищи покоя, но борись за правду». Игнатий Лапкин оставил после себя почти 70 книг религиозного содержания. В 2009 году он создал сайт «Во свете Библии», где публиковались его труды.

Болезнь и смерть

В последние годы Лапкин много жил в Барнауле. Он тяжело болел — о том, чем именно, информации нет. В Сети есть видео 2026 года, на которых сильно постаревшего миссионера навещают его последователи. Некоторые общались с ним по видеосвязи. На вопросы о здоровье Игнатий скромно отвечал: «Главное, что соображаю маленько». Периодически замолкал и морщился — было видно, что его мучают боли. В сентябре и октябре в посвященном Игнатию Telegram-канале изредка появлялись данные о его здоровье. В основном неутешительные.

Фото: РИА «Новости»

Примерно за неделю до смерти сообщалось, что он «встает только попить и ложится», «состояние очень слабое, тяжело слова выговаривает, но боли уменьшились». Одна из последних записей о состоянии Лапкина гласила, что он «не кушает, несколько раз вставал, боли продолжаются, слабеет с каждым днем». Члены религиозной общины и последователи до последнего ухаживали за проповедником. Ранним утром в понедельник, 2 ноября, они обнаружили, что он не дышит. Согласно завещанию Лапкина, Лапкина похоронят в Потеряевке, в старых киргизовых сапогах.