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    Болезнь кота и отмена рейса. В ОП назвали уважительные причины неявки на работу

    Машаров: болезнь питомца может быть уважительной причиной неявки на работу

    Болезнь домашнего питомца, поломки транспорта и коммунальные аварии можно рассматривать как уважительные причины неявки на работу. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    Он подчеркнул, что в Трудовом кодексе нет понятия форс-мажорных обстоятельств, поэтому работодатель рассматривает каждый случай самостоятельно. Если работника не устраивает решение, он может обратиться в суд.

    Подробнее — в нашем видео.

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