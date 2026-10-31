Болезнь кота и отмена рейса. В ОП назвали уважительные причины неявки на работу
Машаров: болезнь питомца может быть уважительной причиной неявки на работу
Болезнь домашнего питомца, поломки транспорта и коммунальные аварии можно рассматривать как уважительные причины неявки на работу. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Он подчеркнул, что в Трудовом кодексе нет понятия форс-мажорных обстоятельств, поэтому работодатель рассматривает каждый случай самостоятельно. Если работника не устраивает решение, он может обратиться в суд.
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