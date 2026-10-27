27 октября 2026 00:54 Псевдочума птиц в Хакасии: вирус Ньюкасла на пороге? Какие симптомы и есть ли угроза для человека Профессор Альтштейн: псевдочума птиц не угрожает человеку Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Ветеринары обнаружили на севере Хакасии новую напасть. В мире у нее почти десяток имен, чаще всего болезнь Ньюкасла называют псевдочумой. Для птиц она опаснее настоящей. Стоит ли человеку опасаться этой болезни, можно ли есть мясо и яйца из зараженных регионов и как распознать инфекцию, разобрался 360.ru.

Где нашли псевдочуму птиц Октябрь 2026 года принес серьезные неприятности сибирским птицеводам. В рабочем поселке Майна, в Хакасии, ветеринары нашли очаг инфекции — болезни Ньюкасла. Она более известна как псевдочума птиц. Заразились птицы на частном дворе. Местные власти уже взяли ситуацию под контроль, к подворью выехали мобильные отряды ветеринарной станции. Им пришлось осмотреть каждую курицу, утку и индейку на территории. Сколько птиц заразилось, пока неизвестно. В администрации предложили жителям вызывать ветеринаров на дом, крупную партию вакцины от болезни Ньюкасла переправили в Хакасию. Для владельцев личных подворий и небольших ферм это сигнал к повышенной бдительности. Даже единичный очаг способен привести к значительным потерям. «Любой занятой в животноводстве человек должен быть аккуратен. Это очень индивидуально: если владелец неряшлив, то и скотина будет подвержена падежу», — заметил в разговоре с 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Фото: изображение сгенерировано ИИ / 360.ru

Чем опасна псевдочума птицам Болезнь Ньюкасла вызывает РНК-содержащий вирус из семейства парамиксовирусов. Его называют псевдочумой, потому что по скорости развития и тяжести поражения он напоминает настоящую чуму птиц, хотя относится к другому семейству возбудителей. Фермеры насторожились не зря. У непривитого поголовья заболеваемость достигает 90–100%. Летальность колеблется от 40 до 90% в зависимости от штамма и условий содержания. Вирус поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Он способен сохраняться во внешней среде — в помете, на подстилке, в кормах и даже на одежде людей. Переносчиками часто выступают дикие птицы, такие как голуби и воробьи. Вирус выделяется с дыханием, пометом и яйцами уже в инкубационном периоде. Для крупных птицефабрик экономический ущерб от вспышки огромен. Владельцам таких хозяйств приходится уничтожать все поголовье, а затем проводить тотальную дезинфекцию.

Фото: РИА «Новости»

Не менее тяжела картина и в личных хозяйствах. Псевдочума птиц может опустошить двор за несколько дней. «Вирус не очень живучий. Распространяется просто, зараженные птицы перемещаются, дикие могут легко попасть на территорию подворья. В результате может возникнуть эпидемия», — указал в беседе с 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Откуда взялась псевдочума птиц У этой напасти в народе почти десяток имен: вертячка, псевдочума, азиатская, атипичная и брауншвейгская чума, псевдоэнцефалит, болезнь Дойля. Впервые выявить ее удалось в 1926 году на острове Ява. Уже через год вспышку зафиксировали в городе Ньюкасл-апон-Тайн — отсюда и официальное название. Возможно, вирус гулял по свету и раньше. В конце XIX века на северо-западе Шотландии погибла почти вся домашняя птица, часть исследователей считает виновником именно эту болезнь. Затем болезнь Ньюкасла перешла в панзотию, глобальные волны. Первая шла с Дальнего Востока и набирала силу больше 20 лет.

Фото: РИА «Новости»

Вторая началась в конце 1960-х и всего за четыре года добралась до всех уголков Земли. Источник заразы — больные и переболевшие птицы, в том числе дикие. Вирус путешествует по воздуху, с кормом и водой, на яйце, пере и пухе от больных птиц, на инвентаре и подстилке. В зоне риска прежде всего куры, индейки, цесарки, фазаны и павлины, реже болеют голуби, попугаи, воробьи и страусы. Молодняк уязвимее взрослых. Утки и гуси более устойчивы, зато могут переносить вирус практически бессимптомно, что еще опаснее. Как понять, что птица заражена Инкубационный период длится от двух до пяти дней. После этого болезнь Ньюкасла наносит жестокий удар. Тяжесть симптомов зависит от возраста птицы, штамма вируса и прививок, первые признаки появляются внезапно. Симптомы заражения: Проблемы с дыханием. Птица тяжело дышит с открытым клювом, кашляет, хрипит, из носа и клюва течет слизь, отекают голова и шея.

Сбои пищеварения. Отказ от еды, вялость, раздутый зоб, жидкий зеленый стул.

Поражение нервной системы. Судороги, дрожь конечностей, паралич крыльев и лап, потеря ориентации, хождение по кругу и неестественно скрученная шея.

Падение яйценоскости. Гребень и сережки кур синеют, несушки резко прекращают нестись, оставшиеся яйца имеют деформированную скорлупу или мягкую пленку вместо нее. Такие признаки должны немедленно насторожить. При их появлении следует сразу же вызвать ветеринарную службу.

Фото: РИА «Новости»

Чем грозит болезнь Ньюкасла человеку Болезнь Ньюкасла относят к зоонозным инфекциям, то есть вирус способен переходить с птицы на человека. Однако у людей восприимчивость к этому возбудителю крайне низка. Случаи заражения единичны. Вирус можно подхватить через глаза, или вдохнув пыль в зараженном курятнике. В зоне риска фермеры, сотрудники птицефабрик и ветеринары. Инкубационный период у человека длится от трех до семи дней. Сама болезнь напоминает легкую простуду: слегка поднимается температура, появляется насморк, слабость и конъюнктивит. Иногда набухают лимфоузлы около ушей. Спустя неделю все проходит само собой. Ни одного случая тяжелого течения болезни у людей не фиксировали. От человека к человеку псевдочума птиц тоже не передается. Лучшая защита — обычная гигиена. Если вы контактировали с потенциально зараженной птицей, обязательно вымойте руки и лицо, не трите глаза грязными руками. «Это болезнь чисто птичья, людям не угрожает. Парагриппозный вирус не передается от человека к человеку», — объяснил профессор Альтштейн.

Фото: изображение сгенерировано ИИ / 360.ru

Можно ли есть мясо и яйца зараженных птиц Общие правила карантина запрещают продавать или выносить из очага заражения любую продукцию, от мяса до яиц. Инфицирование вирусом Ньюкасла само по себе не превращает мясо или яйца в «яд» — псевдочума бьет по живой птице, при термообработке вирус распадается. Яйца, собранные до введения карантина, внутри хозяйства разрешено использовать в пищу только после кипячения в течение не менее 10 минут. Инкубационные яйца из эпицентра вспышки уничтожают. Кроме того, вся продукция в магазинах и на сертифицированных рынках проходит строгий ветеринарный контроль. Следовательно, она безопасна. Как борются с псевдочумой птиц в России В России болезнь Ньюкасла числится в списке особо опасных инфекций. Хозяин подворья обязан сразу же закрыть участок при подозрении на патоген. Лечить птицу своими силами запрещено — это просто невозможно и чревато распространением вируса. Есть и внешний контур защиты. Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз птицы и продукции из регионов, где выявили вспышку болезни Ньюкасла. Снимают карантин только через месяц после уничтожения последней заболевшей птицы и полной дезинфекции подворья или фабрики. «Вирус может распространиться за пределы поселка, где был найден. Риск велик. Нужны обязательно наблюдения и лабораторные исследования, и возможно даже ликвидация отдельных хозяйств», — указал вирусолог Альтштейн.

Фото: РИА «Новости»

Как защитить птицу от псевдочумы Лекарств от болезни Ньюкасла нет. Но защитить птицу можно, в этом поможет простая памятка. Новую птицу и корма покупайте только в проверенных местах и только с ветеринарными документами.

Держать поголовье нужно исключительно в закрытых помещениях или крытых вольерах, куда не проберутся дикие птицы.

Любую новую птицу в стае необходимо сажать на 30-дневный карантин в отдельное помещение.

Регулярно чистить и дезинфицировать курятники, для ухода за пернатыми использовать отдельную обувь и одежду.

Своевременно проводить вакцинацию. Молодняк прививают живыми вакцинами (штаммы Ла-Сота или B1), начиная с первых дней жизни или с 10-дневного возраста. Взрослых кур в частных хозяйствах прививают дважды в год — весной и осенью

За 10 дней до и после прививки нужно давать птице витаминные комплексы (витамины A, B, D, E, селен и цинк) для укрепления иммунитета. Если птица уже заболела, без вызова ветеринара не обойтись. Нельзя забивать и утилизировать тушки самому, так вирус только разойдется. Точно не стоит скрывать падеж — за такие финты власти предусмотрели административную ответственность. Зоолог Ефременко рекомендовал владельцам птицеферм не беспокоиться лишний раз — если их птица была вакцинирована. «Не делайте ничего. Не кормите, не поите, не ухаживайте. У птиц очень высокий иммунитет, есть шансы, что все обойдется. Но если вы вмешаетесь, то это будет уже проблема», — объяснил зоолог.