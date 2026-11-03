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    Появилось видео с первым снегом в Подмосковье

    В Московской области пошел первый снег. Кадры непогоды оказались в распоряжении 360.ru.

    На видео видно, как крупные снежные хлопья засыпают улицы Зеленограда. Циклон вызвал в регионе резкое похолодание: утренний дождь сменился снегом, температура упала ниже нуля.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    По прогнозам синоптиков, в Москве первый снег стоит ждать уже в ближайшие часы. Водителям посоветовали не медлить со сменой резины. К концу дня в Москве и области прогнозировали сильную гололедицу, а осадки приведут к снижению видимости на дорогах.

    Кроме того, утром синоптик Михаил Леус заявил, что сегодня, 3 ноября, в столице и области будут туман и дождь. Воздух прогреется до максимум +3 градусов, а в области до +5. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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