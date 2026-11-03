Появилось видео с первым снегом в Подмосковье

На видео видно, как крупные снежные хлопья засыпают улицы Зеленограда. Циклон вызвал в регионе резкое похолодание: утренний дождь сменился снегом, температура упала ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в Москве первый снег стоит ждать уже в ближайшие часы. Водителям посоветовали не медлить со сменой резины. К концу дня в Москве и области прогнозировали сильную гололедицу, а осадки приведут к снижению видимости на дорогах.

Кроме того, утром синоптик Михаил Леус заявил, что сегодня, 3 ноября, в столице и области будут туман и дождь. Воздух прогреется до максимум +3 градусов, а в области до +5. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.