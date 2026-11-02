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    Белка не смогла пролезть в дупло из-за набранного веса

    Белка не смогла полностью забраться в собственное жилище после того, как набрала вес перед зимой. Видео завирусилось в социальных сетях.

    На кадрах видно, что внутри дупла поместилась только передняя часть животного, а задние лапы и хвост остались снаружи.

    Несколько попыток протиснуться не увенчались успехом. В итоге белка оставила затею и отправилась решать проблему другим способом — худеть.

    Ранее в селе Коряки на Камчатке с дерева сняли трех медвежат. Их заметили рядом с  частным домом на улице Рабочей.

    С помощью транквилизаторов специалисты усыпили детенышей, погрузили в вольер и  отвезли в приют в поселке Раздольном.

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