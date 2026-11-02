Филолог спрогнозировал появление слова «воздухан» в словаре жаргона молодежи

Слово «воздухан» может закрепиться в словарях молодежного жаргона, но в академические издания, вероятно, не попадет. Такое мнение РИА «Новости» высказала доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.

«По моим субъективным ощущениям, оно останется в жаргоне и в академические словари не войдет», — сказала специалист.

Козловская пояснила, что выражение используют для отрицательной характеристики человека, склонного преувеличивать свои достижения. Оно также ассоциируется с пустотой и отсутствием содержательной основы. Значение слова сформировалось вокруг образа человека, чьи заявления подобны словам, брошенным на ветер.

По мнению филолога, распространение подобных обозначений связано с интересом общества к различным социальным типам. В качестве примеров она привела жаргонизмы «скуф», «пикми», «альтушка» и «тюбик».