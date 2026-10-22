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    Финансовый психолог Колбасина объяснила, как научить ребенка копить

    Эксперт Колбасина: родители не должны ругать детей за срывы в накоплениях

    Конверты для карманных денег и трекер сбережений помогут детям накопить на желанную покупку. Такие инструменты предложила финансовый психолог и консультант Наталья Колбасина, сообщает Москва 24.

    По словам эксперта, покупки по первому требованию приучают ребенка к мгновенной награде. Самостоятельное накопление помогает пройти путь от желания к результату и почувствовать собственный вклад в достижение цели.

    Колбасина посоветовала сделать сбережения наглядными: распределять карманные деньги по отдельным конвертам. Один можно выделить на школьные обеды и транспорт, второй — на развлечения, третий — на желанную покупку.

    Родителям стоит вместе с ребенком определить, какой процент поступлений откладывать на мечту. В магнитном планинге-трекере он сможет сам отмечать каждую сбереженную сумму. Это даст ощущение маленькой победы и поможет дождаться покупки.

    Если ребенок потратил деньги и не смог отложить намеченную сумму, ругать его нельзя: это может отбить желание копить. Лучше вместе разобрать причины и сделать выводы.

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