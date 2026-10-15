В Ленобласти лиса едва не задохнулась из-за брошенного в лесу пакета с объедками

Лиса едва не задохнулась из-за брошенного в лесу пакета с объедками в Ленобласти

Лиса по имени Шангти чуть не умерла из-за пакета с объедками, который оставили в лесу в Ленинградской области. Животное застряло в нем мордой, рассказала 360.ru волонтер Центра помощи диким животным «Велес» Ирина.

По словам добровольца, Шангти случайно нашли неравнодушные люди у дороги. Ее голова уже была в пакете, и сколько времени она провела в таком виде, никто не знает.

Животное поступило в «Велес» в тяжелом состоянии — у лисы были частые приступы судорог.

«Первые сутки сотрудники постоянно находились рядом с ней, проводя интенсивную терапию. К вечеру приступы удалось остановить», — рассказала Ирина.

Волонтер отметила, что мозг Шанти восстанавливает необходимые жизненные процессы. Лиса начала самостоятельно есть и пить и вставать на ноги. Зрение у зверя пока что остается сниженным.