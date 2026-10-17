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    Специалист по недвижимости рассказал, как бороться с объявлениями-двойниками

    Шмелев: для удаления фальшивого объявления о квартире может потребоваться суд

    Фото: РИА «Новости»

    Собственникам, обнаружившим на сайтах недвижимости объявления о продаже или аренде своих квартир, размещенные посторонними лицами без разрешения, следует обратиться в службу поддержки площадки. Об этом 360.ru рассказал эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

    Некоторые посредники копируют фотографии чужих квартир и публикуют объявления без согласования с владельцами. Иногда они также меняют стоимость объекта, чтобы привлечь потенциальных клиентов.

    «Пишите обращение на этот портал, в котором описываете ситуацию, что объект недвижимости принадлежит вам, что эти фотографии именно вашей квартиры, что никаких договоренностей, никаких договоров у вас с тем агентством, которое рекламирует, у вас нет», — посоветовал эксперт.

    К обращению следует приложить подтверждение права собственности и указать, что разрешения на размещение объявления посреднику не предоставлялось.

    «Как правило, порталы блокируют подобное объявление. Но не всегда. То есть порой, чтобы их заблокировали, приходится прям до судебного процесса дело доводить», — отметил Шмелев.

    Как риелторы создают фальшивые объявления с помощью ИИ и зачем занижают цены на чужие квартиры — читайте подробнее в материале 360.ru.

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