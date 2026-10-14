Юрист Кубасова объяснила, можно ли вернуть купленные на маркетплейсе шины

При покупке зимней резины через любой сайт есть вероятность, что товар по каким-либо причинам не подойдет. Можно ли его вернуть уже после получения на ПВЗ, 360.ru рассказала юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.

Покупка на маркетплейсе регулируется законом России «О защите прав потребителей», поэтому, если у товара есть недостатки, покупатель вправе вернуть его продавцу и получить назад деньги.

«Монтаж шин не является основанием для отказа: юридическое значение имеет причина возникновения недостатка», — отметила Кубасова.

Резину не примут, если не удастся доказать, что проблема возникла не по вине покупателя. Зачастую брак выявляют уже при балансировке на монтаже, и он может быть не заводским. Поэтому прежде чем возвращать товар, придется подтвердить, что с шинами уже было что-то не так до получения в ПВЗ.

На что обратить внимание в карточке на маркетплейсе при выборе зимней резины и как не ошибиться с выбором, читайте в нашей статье.