Названа самая высооплачиваемая вакансия в Москве без опыта

Водитель-экспедитор стал самой высокооплачиваемой вакансией в Москве без опыта

Водитель-экспедитор в Москве может получать высокую стартовую зарплату для соискателей без опыта. Минимальное предложение для позиции составляет 70 тысяч рублей в месяц, сообщили «РИА Новости» в сервисе SuperJob.

В тройку самых высокооплачиваемых вакансий вошли оператор производственной линии с зарплатой от 65 тысяч рублей и продавец, которому готовы платить от 60 тысяч рублей.

Курьерам и бариста без опыта предлагают от 55 тысяч рублей. Даже на стартовых позициях зарплаты в Москве различаются в зависимости от конкретной профессии, хотя работодатели не требуют от кандидатов определенного образования и опыта работы.

Молодое поколение не стремится идти работать дальнобойщиками из-за непредсказуемого графика, отмечал отраслевой эксперт Михаил Белоусов.