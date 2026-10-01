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    Филолог Слышкин объяснил, почему россияне стали говорить быстрее

    Профессор Слышкин: слова сокращаются из-за ускорения темпа жизни

    Россияне стали говорить быстрее, а слова в повседневной речи — сокращаться. Профессор, доктор филологических наук Геннадий Слышкин связал это с изменениями в языке и ускорением темпа жизни, сообщает Sputnik.

    Слышкин отметил, что на речь влияют и развитие самого языка, и внешние обстоятельства. По его словам, система гласных упрощается, ряд согласных развивается, а людям все чаще приходится общаться в условиях многозадачности.

    Соцсети и мессенджеры изменили требования к точности речи, считает филолог. Собеседника можно переспросить, поэтому важнее становится успеть передать мысль. Так появляются сокращения вроде «щас» и короткие заимствования, например «ок» вместо «хорошо» или «ладно».

    Слышкин назвал эти изменения естественным процессом. По его мнению, их не стоит оценивать как хорошие или плохие.

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    Belkin Alexey/news.ru