Филолог Слышкин объяснил, почему россияне стали говорить быстрее

Россияне стали говорить быстрее, а слова в повседневной речи — сокращаться. Профессор, доктор филологических наук Геннадий Слышкин связал это с изменениями в языке и ускорением темпа жизни, сообщает Sputnik .

Слышкин отметил, что на речь влияют и развитие самого языка, и внешние обстоятельства. По его словам, система гласных упрощается, ряд согласных развивается, а людям все чаще приходится общаться в условиях многозадачности.

Соцсети и мессенджеры изменили требования к точности речи, считает филолог. Собеседника можно переспросить, поэтому важнее становится успеть передать мысль. Так появляются сокращения вроде «щас» и короткие заимствования, например «ок» вместо «хорошо» или «ладно».

Слышкин назвал эти изменения естественным процессом. По его мнению, их не стоит оценивать как хорошие или плохие.