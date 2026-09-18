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    Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин дал совет пенсионеру на церемонии открытия нескольких объектов в рамках программы социальной газификации. Об этом написал ТАСС.

    На мероприятии присутствовала пара пенсионеров из Ульяновской области, которая в этом году отпраздновала «золотую свадьбу». Супруг рассказал главе государства, что проведение газа в их село сэкономило семейному бюджету около 170 тысяч рублей. Путин передал семейной паре наилучшие пожелания.

    «Вы сказали, что с газификацией меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ — на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок. Я готов присоединиться к этому тоже», — завил президент.

    Правительство Подмосковья в начале сентября утвердило новую стратегию развития газовой инфраструктуры в регионе на 2026–2035 годы.География бесплатной догазификации расширилась еще на восемь населенных пунктов.