Путин посоветовал пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

Президент России Владимир Путин дал совет пенсионеру на церемонии открытия нескольких объектов в рамках программы социальной газификации. Об этом написал ТАСС .

На мероприятии присутствовала пара пенсионеров из Ульяновской области, которая в этом году отпраздновала «золотую свадьбу». Супруг рассказал главе государства, что проведение газа в их село сэкономило семейному бюджету около 170 тысяч рублей. Путин передал семейной паре наилучшие пожелания.

«Вы сказали, что с газификацией меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ — на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок. Я готов присоединиться к этому тоже», — завил президент.

Правительство Подмосковья в начале сентября утвердило новую стратегию развития газовой инфраструктуры в регионе на 2026–2035 годы.География бесплатной догазификации расширилась еще на восемь населенных пунктов.