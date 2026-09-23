Под Владимиром верблюдица вышла из леса на трассу и попала на фото

Житель Владимирской области встретил на дороге верблюдицу, вышедшую из лесного массива в Судогодском районе. Об этом сообщило госпредприятие «Владупрадор» в соцсети « ВКонтакте» .

Автомобилист передал дорожникам кадры с верблюдицей. На первой фотографии на заднем фоне видна бегущая за ним овчарка. Верблюдица вышла из лесного массива неподалеку от поселка Головино. Там проходит трасса Веригино — Головино.

Представители предприятия с юмором подписали снимки, отметив, что шанс на то, что в области на дорогу из леса выйдет верблюдица ничтожно мал, но никогда не равен нулю.

Комментаторы отметили, что удивляться не стоит. Хозяин верблюдицы — местный фермер, который часто отпускает ее погулять.

Прошлой осенью в Саратовской области два верблюда заблокировали дорожное движение на одной из полос трассы.