Сегодня 18:00 Звонок из ФСБ после похода в гипермаркет: как распознать новую уловку аферистов Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян. На этот раз мишенью аферистов стали покупатели «Ашана» и «Лемана ПРО». Злоумышленники утверждают, что торговые сети финансируют ВСУ, а их клиентам грозит уголовное преследование. Как работает схема, почему люди верят даже самым абсурдным угрозам и что делать после звонка аферистов — в материале 360.ru.

Покупки в супермаркете обернулись угрозами уголовного дела

О новой схеме мошенничества в комментарии ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, аферисты начали рассылать россиянам СМС и звонить от имени сотрудников правоохранительных органов из-за покупок в магазинах «Ашан» и «Лемана ПРО». Мошенники утверждают, что владельцы торговых сетей находятся за рубежом и направляют часть прибыли на поддержку ВСУ. Следовательно, покупатели будто бы автоматически становятся соучастниками преступления. Чтобы убедить жертву, злоумышленники ссылаются на статьи Уголовного кодекса о государственной измене, содействии террористической деятельности и финансировании экстремизма.

Дабы избежать уголовного наказания, необходимо неукоснительно выполнять все действия лжесотрудника. Евгений Машаров

В конечном итоге все сводится к требованию перевести деньги на специальный счет или передать наличные курьеру, который представляется сотрудником ФСБ или Росфинмониторинга.

Машаров подчеркнул, что покупки в этих торговых сетях не делают человека соучастником преступления. Деятельность «Ашана» и «Лемана ПРО» в России не запрещена.

Фото: РИА «Новости»

Топ схем телефонного мошенничества

На сегодняшний день аферисты используют пять основных схем обмана. Об этом 360.ru рассказала эксперт по противодействию мошенничеству, правозащитница Екатерина Дуб. Одна из главных целей мошенников — получить одноразовый код из СМС. Для этого они используют разные предлоги, выдавая его за номер доставки, талона или подтверждение услуги. Доставка товаров. Мошенники представляются курьерами, обещают привезти заказ в ближайшее время и просят назвать код под видом номера доставки.

Звонки из налоговой. Лжесотрудники ФНС пугают камеральными проверками и штрафами, после чего предлагают записаться к инспектору, продиктовав номер талона.

Продление договора с мобильным оператором. Аферисты предупреждают об истечении срока договора и угрозе отключения номера. Для продления требуют подтверждение из СМС.

Замена домофона. Злоумышленники сообщают о предстоящих работах в подъезде и предлагают оформить временный бесключевой доступ.

Замена счетчиков. Лжекоммунальщики обещают установить новые приборы учета воды или электроэнергии, которые позволят меньше платить. Для этого предлагают записаться на прием мастера.

Фото: РИА «Новости»

Аналогичным образом злоумышленники действуют под видом сотрудников поликлиник, приглашая граждан пройти диспансеризацию. Получение кода — лишь первый этап обмана. Аферисты заявляют о взломе личных данных или банковских счетов и убеждают жертву самостоятельно снять деньги и передать курьеру.

Почему люди продолжают верить мошенникам

Несмотря на многочисленные предупреждения, россияне продолжают попадаться на уловки аферистов. По словам Екатерины Дуб, люди не всегда помнят предупреждения о мошеннических схемах и могут не распознать обман во время разговора. «Психологически тяжело из-за хорошего воспитания скинуть трубку», — объяснила эксперт. Этим пользуются аферисты, которые давят на жалость и вызывают чувство вины. Убеждают человека, что без его помощи курьера оштрафуют, а коммунальщики не смогут заменить домофон. В результате жертва остается на линии и постепенно втягивается в разговор. Дополнительными факторами риска Дуб назвала переутомление, стресс и тяжелые жизненные обстоятельства, мешающие критически оценивать информацию.

Фото: РИА «Новости»

Что делать после звонка мошенников