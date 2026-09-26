Власти Петербурга объявили об отмене коронавирусных ограничений с октября

Коронавирусные ограничения отменят в Санкт-Петербурге с 1 октября

В Санкт-Петербурге с 1 октября отменят действующие коронавирусные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Решение приняли на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу и Ленинградской области.

С указанной даты прекратит действовать постановление, которое ввели в городе в марте 2020 года для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад Роспотребнадзор констатировал, что начался рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, медики зафиксировали 734 тысячи случаев заболеваний.

В ведомстве подчеркивали, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается в полном соответствии с прогнозами. Однако интенсивность распространения заболеваний, в том числе COVID-19, усилилась.

Инфекционист Андрей Поздняков также допускал новую вспышку COVID-19 уже осенью.