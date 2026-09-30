Кабмин внес в Госдуму трехлетний федеральный бюджет: главное
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Вместе с ним в нижнюю палату парламента направили проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы бюджетного пакета. Все материалы передали в электронном виде.
Проект подготовили на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. В правительстве ожидают роста российской экономики на 1,4% в 2027 году и на 2,4% в 2029-м.
Основные параметры федерального бюджета:
в 2027 году доходы составят 43,3 триллиона рублей, расходы — 48,8 триллиона;
в 2028-м — 45,8 триллиона и 50,9 триллиона рублей соответственно;
в 2029-м — 48,6 триллиона и 53,9 триллиона рублей.
Среди основных приоритетов кабмин назвал выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, финансирование здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, расходы на оборону и безопасность, а также технологическое развитие и инфраструктуру.
Что предусмотрели для граждан в 2027 году:
- прожиточный минимум увеличится на 6,8%, до 20 227 рублей;
- МРОТ вырастет также на 6,8%, до 28 935 рублей;
- страховые пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 февраля и еще на 3,3% с 1 апреля;
- средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29 904 рублей;
- увеличатся максимальные пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам и уходу за ребенком;
- материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции.
На меры, связанные с поддержкой детей и семей, за три года планируют направить более 10 триллионов рублей. Еще 1,6 триллиона рублей в 2027 году предусмотрено на страховое обеспечение по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
На здравоохранение в следующем году направят более семи триллионов рублей, из которых 1,8 триллиона предусмотрено непосредственно в федеральном бюджете, еще 5,2 триллиона — в бюджете Федерального фонда ОМС.
На развитие образовательной инфраструктуры выделят более 100 миллиардов рублей. Еще 201,4 миллиарда направят на капитальный ремонт школ, около 73,4 миллиарда — на строительство и ремонт детских садов.
На национальные проекты технологического лидерства и инфраструктуру в 2027–2029 годах предусмотрели 6,4 триллиона рублей. Из них 520 миллиардов рублей пойдут на исследования, разработки и развитие производства в микро- и радиоэлектронике, а 135 миллиардов — на нацпроект «Станки».
Финансирование дорожного хозяйства за три года превысит 4,4 триллиона рублей. Всего на мероприятия национальных проектов в проекте бюджета заложили около 19 триллионов рублей.