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    Кабмин внес в Госдуму трехлетний федеральный бюджет: главное

    Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027–2029 годы

    Фото: РИА «Новости»

    Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

    Вместе с ним в нижнюю палату парламента направили проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы бюджетного пакета. Все материалы передали в электронном виде.

    Проект подготовили на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. В правительстве ожидают роста российской экономики на 1,4% в 2027 году и на 2,4% в 2029-м.

    Основные параметры федерального бюджета:

    в 2027 году доходы составят 43,3 триллиона рублей, расходы — 48,8 триллиона;

    в 2028-м — 45,8 триллиона и 50,9 триллиона рублей соответственно;

    в 2029-м — 48,6 триллиона и 53,9 триллиона рублей.

    Среди основных приоритетов кабмин назвал выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, финансирование здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, расходы на оборону и безопасность, а также технологическое развитие и инфраструктуру.

    Что предусмотрели для граждан в 2027 году:

    На меры, связанные с поддержкой детей и семей, за три года планируют направить более 10 триллионов рублей. Еще 1,6 триллиона рублей в 2027 году предусмотрено на страховое обеспечение по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

    На здравоохранение в следующем году направят более семи триллионов рублей, из которых 1,8 триллиона предусмотрено непосредственно в федеральном бюджете, еще 5,2 триллиона — в бюджете Федерального фонда ОМС.

    На развитие образовательной инфраструктуры выделят более 100 миллиардов рублей. Еще 201,4 миллиарда направят на капитальный ремонт школ, около 73,4 миллиарда — на строительство и ремонт детских садов.

    На национальные проекты технологического лидерства и инфраструктуру в 2027–2029 годах предусмотрели 6,4 триллиона рублей. Из них 520 миллиардов рублей пойдут на исследования, разработки и развитие производства в микро- и радиоэлектронике, а 135 миллиардов — на нацпроект «Станки».

    Финансирование дорожного хозяйства за три года превысит 4,4 триллиона рублей. Всего на мероприятия национальных проектов в проекте бюджета заложили около 19 триллионов рублей.

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