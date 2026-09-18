Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздниках в 2027 году. Календарь опубликовала пресс-служба правительства России.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — отметили в кабмине.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Нерабочий день перенесли с 20 февраля на 22-е.

Выходными также будут 21–23 февраля, 6–8 марта и 1–3 мая. Затем россияне отдохнут с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

В России ранее предложили учредить день героев специальной военной операции.