Зампред ОП Подмосковья Леонов рассказал о подготовке наблюдателей на выборах

Чтобы стать наблюдателем на выборах, нужно было подать заявку в муниципальную палату или в Общественную палату Московской области. Об этом рассказал зампред ОП региона Сергей Леонов, чьи слова привел пресс-центр Подмосковья по выборам.

«Мы проводим обучение в форме основных семинаров, после этого — тестирование. И если человек соответствует всем требованиям, мы даем ему направление общественного наблюдателя», — отметил Леонов.

По его словам, наблюдатель — это человек с активной позицией. За последние годы общественное наблюдение приняло форму народного добровольчества, подчеркнул зампред.

Всего за ходом голосования в Подмосковье следят свыше четырех тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой.

С 18 по 20 сентября россияне выбирают депутатов в ГД IX созыва. Также в зависимости от региона они голосуют за губернаторов, глав муниципальных образований и региональных парламентариев.