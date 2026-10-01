Владельцы котов начали массово проверять интеллект кошек с помощью IQ-теста

В Сети завирусился новый тренд: владельцы кошек проверяют умственные способности своих питомцев с помощью простого IQ-теста. Об этом сообщил немецкий журнал PetBook .

Хозяева делают рукой жест «ок» и кладут на ладонь что-нибудь вкусное. Если кот пытается протиснуться мордой через кольцо, то он проваливает тест.

Эксперт по кошкам Луиза Штеффлер отметила, что испытание практически ничего не говорит о когнитивных способностях кошки.

«Это не признак низкого интеллекта; скорее это показывает, что кошки не могут осмыслить ситуацию и пытаются действовать инстинктивно», — подчеркнула она.

По ее словам, животные больше полагаются на обоняние, поэтому во время теста просовывают нос между пальцев, чтобы уловить запах.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков сообщил об опасности лука и чеснока для питомцев. Он уточнил, что эти растения в любом виде представляют угрозу для собак и кошек, потому что могут разрушать красные кровяные тельца.