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    Владельцы котов начали массово проверять интеллект кошек с помощью IQ-теста

    В Сети завирусился новый тренд: владельцы кошек проверяют умственные способности своих питомцев с помощью простого IQ-теста. Об этом сообщил немецкий журнал PetBook.

    Хозяева делают рукой жест «ок» и кладут на ладонь что-нибудь вкусное. Если кот пытается протиснуться мордой через кольцо, то он проваливает тест.

    Эксперт по кошкам Луиза Штеффлер отметила, что испытание практически ничего не говорит о когнитивных способностях кошки.

    «Это не признак низкого интеллекта; скорее это показывает, что кошки не могут осмыслить ситуацию и пытаются действовать инстинктивно», — подчеркнула она.

    По ее словам, животные больше полагаются на обоняние, поэтому во время теста просовывают нос между пальцев, чтобы уловить запах.

    Ранее ветеринар Михаил Шеляков сообщил об опасности лука и чеснока для питомцев. Он уточнил, что эти растения в любом виде представляют угрозу для собак и кошек, потому что могут разрушать красные кровяные тельца.

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