Избирательные участки начали работу во второй день выборов в ГД

В Москве и Московской области стартовал второй день выборов. Избирательные участки снова открыли свои двери в 08:00.

В первый день голосования явка составила 29,76%, сообщили в Центризбиркоме.

Голосование проходит 18–20 сентября. По итогам выборов предстоит сформировать Государственную думу из 450 депутатов. Половину состава изберут по федеральным партийным спискам, еще 225 — в одномандатных округах.

В 33 регионах России можно проголосовать дистанционно, прием заявок на участие в ДЭГ завершился 14 сентября. На всех участках сохраняется возможность отдать голос с помощью бумажного бюллетеня.

Президент Владимир Путин принял участие в выборах дистанционно.