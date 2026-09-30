Эксперт Зименко: вешенку зимнюю можно собирать до середины января

Лисички можно собирать в Подмосковье до ноября. В октябре начнется сезон вешенки обыкновенной, сообщает Москва 24 .

Эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко рассказал, что 2026 год в столичном регионе выдался не слишком урожайным. Тем не менее до заморозков в лесах можно найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята и польский гриб.

Лисички хорошо переносят похолодание и растут до ноября, отметил Зименко. По его словам, во время оттепели они иногда появляются снова — даже в январе.

В октябре должен начаться сезон вешенки обыкновенной. Она растет группами на стволах загнивающих деревьев. В декабре появится вешенка зимняя, которую можно собирать до середины января.