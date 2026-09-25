360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Хоккеисты «Красной Машины Юниор» обыграли лидера МХЛ «СКА-1946»

    Фото: МХК "Красная Машина Юниор"

    Хоккеисты подмосковной «Красной Машины Юниор» обыграли одного из лидеров МХЛ «СКА-1946» со счетом 2:0. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Матч прошел в Санкт-Петербурге. Счет открыл защитник Михаил Куржиямский. Точку в финале встречи поставил ассистент капитана Богдан Кочкин, поразивший пустые ворота.

    Одним из главных героев встречи стал голкипер Арсений Лаптихин. 16-летнему вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности — для него это первый «сухарь» в составе «Красной Машины Юниор» и второй в МХЛ.

    Отметим, что Лаптихин перешел в команду из «Атланта», где в сезоне 2025/2026 показал 92,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,31.

    «Красная Машина Юниор» — команда хоккейной академии «Красная Машина», выступающая в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2026/2027 костяк команды составляют хоккеисты 2008–2009 годов рождения, а возглавляет коллектив тренер Дмитрий Катаев, для которого это дебютный сезон в МХЛ.

    Матчи МХЛ проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Читайте также

    Лесопарк в деревне Шульгино откроют в Одинцовском округе летом 2027 года

    Дворы в поселке Андреевка благоустроят в Солнечногорске в октябре

    Завод упаковки «Принтомир» в Подмосковье нарастит выпуск на 30%

    Андрей Воробьев: около 3 тысяч котельных подготовили к холодам в Подмосковье

    Пассажирские автобусы проверят в Одинцовском округе

    Фестиваль джаза и культуры прошел в Люберцах

    Глава Балашихи проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

    Ветераны СВО провели встречу по земельным вопросам в Чехове

    Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время выборов в Подмосковье

    Подмосковные фермеры получили 1,8 тысячи га сельхозземель без торгов с января

    Студентов Подмосковья пригласили на олимпиаду по кибербезопасности

    Итоги выборов подвели в Раменском округе