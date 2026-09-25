Подмосковные самбисты выиграли 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях «Бородино» по самбо и боевому самбо. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В боевом самбо золотые медали завоевали Рустам Адикаев и Лука Сихарулидзе. Серебряным призером стал Максим Макушкин, бронза — у Сергея Калякина.

Золото в соревнованиях по спортивному самбо завоевали Анастасия Перевозчикова и Варвара Константинова. Серебряные медали у Наргили Германовой, Павла Сараева и Артема Еремяна. Бронза — у Сергея Никулина и Алексея Бондаря.

Отмечается, что спортсмены Рустам Адикаев, Лука Сихарулидзе и Варвара Константинова выполнили норматив «Мастер спорта России по самбо».

Соревнования прошли с 21 по 23 сентября в Можайске. Турнир проводят там ежегодно, он посвящен годовщине Бородинского сражения. В 2026 году соревнования собрали более 300 спортсменов из 23 регионов России.

Турнир проходил в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».