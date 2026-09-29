Подмосковный невролог Чуракова: долгий сон в выходные может усилить усталость

Сокращение светового дня осенью влияет на биоритмы человека и может усиливать усталость и сонливость. О важности полноценного сна в этот период рассказала заведующая неврологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Елена Чуракова.

По словам специалиста, при смене сезонов организму приходится адаптироваться к изменению освещения и привычного режима. Недостаток сна в будни не стоит пытаться компенсировать длительным отдыхом в выходные: это может усилить ощущение разбитости.

«В период межсезонья люди часто жалуются на усталость, сетуя на недостаток витаминов, гормональный сбой, в поисках истины проходят различные лабораторные исследования… Однако именно неполноценный сон часто становится причиной плохого самочувствия», — пояснила Елена Чуракова.

Хроническое нарушение режима сна может также снижать концентрацию внимания и способствовать повышению уровня кортизола, что отражается на аппетите. При этом универсального правила о необходимости спать ровно восемь часов нет: важны как продолжительность, так и качество ночного отдыха.