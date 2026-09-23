Подмосковная команда победила на всероссийском фестивале дворового футбола

В Химках завершился VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6×6, собравший юных спортсменов из 50 регионов России. Победителем серебряного дивизиона среди девушек стала команда Московской области.

В состав коллектива вошли Светлана Василенко, Кира Гринчик, Юлия Рощина, Мунаввара Халимова, Анна Дахина, Софья Шилова, Дарья Голубева и Маргарита Черкасова.

Лучшим игроком турнира признали Дарью Голубеву, звание лучшего бомбардира также получила представительница Московской области — Дарья Фазиленко. Серебро завоевала команда из Томской области, а бронзу — из Ленинградской.

Финальные игры стартовали 21 сентября на площадках физкультурно-спортивного комплекса «Салют». В них приняли участие 800 сильнейших футболистов в возрасте 13–14 лет.

Гостями финала стали олимпийская чемпионка Ирина Роднина, бывший игрок сборной России Денис Глушаков и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Они поддержали участников и пообщались с юными футболистами.

Фестиваль проходил в три этапа и объединил более 350 тысяч школьников из 65 регионов страны.