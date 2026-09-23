Детский сад № 34 отремонтировали в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Завершен капитальный ремонт детского сада № 34 в Больших Вяземах. Дошкольное учреждение обновили в рамках профильной президентской программы.

Комплекс работ включал полное обновление здания снаружи и внутри, а также благоустройство прилегающей территории. С 1 сентября детский сад снова принял воспитанников.

Капитальный ремонт начали в январе. Строители залили монолитную плиту первого этажа, утеплили полы, заменили окна, двери и инженерные сети, смонтировали вентилируемый фасад. Во всех помещениях выполнили отделку, установили новую мебель и современное оборудование.

Преобразилась и территория. Подрядчик сделал новые прогулочные площадки, пространство для волейбола и баскетбола, установил освещение и камеры видеонаблюдения.

Детский сад № 34 был построен в 1969 году и рассчитан на шесть групп воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Сейчас учреждение посещают 63 ребенка.