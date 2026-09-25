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    В Подмосковье вечером 25 сентября дороги загружены на 6 баллов

    Фото: Минтранс Подмосковья

    Вечером в пятницу, 25 сентября, дороги Московской области загружены больше обычного — пробки составляют 6 баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах Московской области, а также на федеральных трассах и вылетных магистралях: Ярославском, Горьковском, Егорьевском, Носовихинском, Симферопольском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском и Дмитровском шоссе.

    В ведомстве напомнили участникам движения о соблюдении ПДД: не превышать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров. Пешеходам рекомендовали позаботиться о видимости в темное время — носить светоотражающие элементы на одежде или рюкзаке, переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, не отвлекаться на телефон и наушники, не оставлять детей без присмотра и объяснять им правила дорожного движения на личном примере.

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