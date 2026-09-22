Библиотека в Коломне получила федеральную поддержку

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Проект «Возвращение домой. Мячковский лук» Непецинской библиотеки получил одобрение по итогам федерального отбора. В учреждении планируют создать культурно-просветительское пространство, где объединятся библиотечные, музейные и интерактивные форматы.

Министерство культуры России подвело итоги отбора проектов, которые получат поддержку из федерального бюджета в 2027 году. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Всего на предварительный отбор поступило 749 заявок из 80 регионов страны. В число учреждений, чьи инициативы получили одобрение, вошла Непецинская библиотека с проектом, посвященным истории мячковского лука.

Новое пространство будет развиваться сразу по нескольким направлениям. Библиотечный модуль предполагает обновление фонда и создание тематических книжных коллекций.

Музейная часть расскажет об истории мячковского лука и местном аграрном наследии. В библиотеке планируют открыть выставочное пространство с фотографиями и историческими материалами, а также создать комикс-выставку и интерактивные программы для посетителей разных возрастов.

Еще одним направлением станет околонаучная лаборатория, связанная с историей Грибовской овощной опытной станции, где был выведен мячковский сорт лука. С помощью современных технологий и VR-оборудования посетители смогут познакомиться с аграрными профессиями и научными разработками.

Реализация проекта позволит сохранить историю местной культуры и сделать ее доступной для жителей и гостей округа.