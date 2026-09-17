17 сентября 2026 10:09 Фестиваль джаза и культуры прошел в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы Подмосковье

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12 сентября в Летнем парке Малаховки городского округа Люберцы впервые состоялся культурный фестиваль «Парк: Арт&Джаз». Мероприятие объединило классическое изобразительное искусство, современный танец и живую джазовую музыку, подчеркнув многообразие и гармонию творческих направлений.

Гости фестиваля смогли погрузиться в три стихии искусства: цвет и форму живописи, звук музыки и движение человеческого тела. Центральной площадкой стала арт-зона под открытым небом: при поддержке Союза художников Подмосковья здесь развернулся вернисаж более 35 работ современных мастеров. Особый интерес у посетителей вызвали интерактивные сессии «Диалоги с художниками», во время которых можно было пообщаться с авторами картин, узнать истории их создания и обсудить художественный замысел.

«Обновленный Летний парк в Малаховке вновь наполнился культурной жизнью и стал площадкой для регулярных мероприятий: от бесплатных кинопоказов под открытым небом по выходным до масштабных фестивалей, таких как „Парк: Арт&Джаз“ с вернисажем, джаз-йогой и выступлениями музыкантов. Парк принимает и семейные форумы, и театрализованные праздники, продолжая богатую культурную историю этого места, где когда-то выступали Шаляпин и Раневская», — отметил и. о. заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин.