Около 40 участников собрал велопробег в Раменском округе

Организатор заезда, клирик Казанского храма иерей Владислав Фефелов отметил, что похожая акция состоялась еще в 2023 году. Священнослужитель выразил надежду, что теперь подобные старты станут доброй традицией.

«Мероприятие не приурочено специально к какой-то дате. На улице стояла прекрасная осенняя погода, природа настолько красива, что не использовать эти теплые дни было бы неправильно. Поначалу мы приглашали на велопробег православную молодежь, но к нам присоединились немало спортивных сообществ округа», — сказал Владислав Фефелов.

Стартовав от прихода в микрорайоне Холодово, велосипедисты добрались до Сергиевского храма в поселке Кратово. Там для них был совершен торжественный молебен. Следующим пунктом маршрута стал пруд. На водоеме участники сделали небольшую паузу и организовали пикник, после чего благополучно вернулись в исходную точку к Казанскому храму.

Всего в колонне оказалось около 40 человек. На преодоление всей дистанции с учетом программы участникам потребовалось чуть более двух часов.