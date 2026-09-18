Депутат Госдумы обсудил вопросы медицины и ЖКХ с коллективом типографии в Чехове

В муниципалитете регулярно проводятся «выездные администрации», личный прием главы Чехова Михаила Собакина и тематические встречи с жителями. На этот раз интересующие их вопросы представителям власти задали сотрудники местной типографии.

На встрече присутствовал депутат Государственной думы Александр Коган. Первым вопросом стала поддержка бизнеса. Сейчас государство предлагает оформить налоговые каникулы. Как разъяснил парламентарий, после их окончания у предпринимателя будет еще два года рассрочки — в общей сложности на погашение обязательств отводится три года.

Повестка также затронула важные сферы жизни: здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, обсудили ремонт крыш, нехватку медицинского персонала, содержание многоквартирных домов, работу главврача, оказание помощи по ОМС. Также затронули модернизацию котельных: сроки ремонта, качество отопления.

Развитие инфраструктуры, создание комфортной среды и улучшение благосостояния жителей — все эти вопросы комплексно решает администрация Чехова. Главная составляющая этой работы — диалог жителей и представителей власти.