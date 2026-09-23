Более 26 тысяч безбилетных пассажиров выявило Мострансавто с января

С начала года инспекторы Административно-пассажирской инспекции Подмосковья выявили 26,5 тысячи случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто. По каждому нарушению оформлено постановление. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких случаев увеличилось на 75%.

Больше всего постановлений составили на маршруте № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — 3,2 тысячи. На маршруте № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» во всех вариантах движения выявили 1,8 тысячи нарушений. Еще тысячу постановлений оформили на маршруте № 1 «Красная Поляна — ул. Текстильная — ст. Лобня».

За безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С 18 мая 2026 года штраф составляет пять тысяч рублей.

В Мострансавто отмечают, что оплата поездки необходима для работы общественного транспорта. Эти средства направляют в том числе на содержание и обновление автобусов, закупку материалов и запасных частей, а также развитие транспортного обслуживания.

Оплатить проезд наличными в автобусах перевозчиков Московской области нельзя. Пассажиры Мострансавто могут воспользоваться банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальной картой.