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    Свыше 100 директоров школ Подмосковья присоединились к управленческому интенсиву

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Подмосковье 25–26 сентября прошел региональный управленческий интенсив «Гравитация лидерства — 3». Участниками стали более 100 директоров школ Московской области, членов регионального и зонального клубов директоров, а также участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Темой мероприятия стало «Образовательная среда будущего: грани нового опыта». Программа включала практические сессии и командные форматы по ключевым направлениям управленческой работы: управление неустойчивостью; развитие мышления руководителя и команды в эпоху искусственного интеллекта; лидерство и работа с командой; управление в условиях турбулентности и постоянных изменений; профилактика профессионального выгорания; применение искусственного интеллекта в управленческой деятельности.

    Перед участниками выступили приглашенные эксперты. Среди них — MBA, тренер EMBA/MBA, эксперт Академии социальных технологий и Евразийского альянса профессионалов Марина Фомичева; заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Олеся Лебедева; бизнес-тренер, психолог, коуч, преподаватель «Русской школы управления» Никита Сергеев; карьерный консультант, педагог-профориентолог, член Ассоциации профориентологов Елена Бессараб; киноактер, кинорежиссер, кинопродюсер, AI-визионер и эксперт по искусственному интеллекту Саид Нигматуллин.

    Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области и Корпоративный университет развития образования (КУРО МО).

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