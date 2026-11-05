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    Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафах за выставленный в подъезд мусор

    Эксперт по ЖКХ Бондарь: мусор в подъезде может помешать эвакуации при пожаре

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Если соседи оставляют мусор в подъезде, то нарушают не только санитарные нормы, но и противопожарные правила. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

    Он напомнил, что подъезд относится к общему имуществу всех собственников. Положения Жилищного кодекса РФ обязывают жильцов уважать права других людей и поддерживать порядок в доме.

    «Коридор принадлежит жильцам в равных долях, поэтому использовать его как личную кладовку или помойку никто не имеет права. Помимо этого, пакеты и старая мебель на путях эвакуации создают серьезную угрозу», — сказал эксперт.

    Бондарь напомнил, что пункт 16 постановления правительства РФ № 1479 прямо запрещает загромождать тамбуры, переходы и эвакуационные выходы вещами. Если возникнет задымление, то жильцы могут споткнуться о пакеты с мусором. Граждан, выставляющих их в подъезд, могут оштрафовать до 15 тысяч рублей (административное правонарушение).

    Эксперт отметил, что сначала проблему можно попытаться уладить с соседом. Если нет толку, то обратиться в управляющую компанию (УК) с фото или видео захламленного участка. На крайний случай можно направить обращение в МЧС.

    Ранее Бондарь рассказал, что УК могут оштрафовать до 300 тысяч рублей за грязные подъезды.

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