Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафах за выставленный в подъезд мусор

Эксперт по ЖКХ Бондарь: мусор в подъезде может помешать эвакуации при пожаре

Если соседи оставляют мусор в подъезде, то нарушают не только санитарные нормы, но и противопожарные правила. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что подъезд относится к общему имуществу всех собственников. Положения Жилищного кодекса РФ обязывают жильцов уважать права других людей и поддерживать порядок в доме.

«Коридор принадлежит жильцам в равных долях, поэтому использовать его как личную кладовку или помойку никто не имеет права. Помимо этого, пакеты и старая мебель на путях эвакуации создают серьезную угрозу», — сказал эксперт.

Бондарь напомнил, что пункт 16 постановления правительства РФ № 1479 прямо запрещает загромождать тамбуры, переходы и эвакуационные выходы вещами. Если возникнет задымление, то жильцы могут споткнуться о пакеты с мусором. Граждан, выставляющих их в подъезд, могут оштрафовать до 15 тысяч рублей (административное правонарушение).

Эксперт отметил, что сначала проблему можно попытаться уладить с соседом. Если нет толку, то обратиться в управляющую компанию (УК) с фото или видео захламленного участка. На крайний случай можно направить обращение в МЧС.

Ранее Бондарь рассказал, что УК могут оштрафовать до 300 тысяч рублей за грязные подъезды.