Серьезные неприятности грозят россиянам при неправильной установке теплого пола

Эксперт по ЖКХ Бондарь: при неправильной установке могут оштрафовать

За изменение системы отопления при монтаже теплого пола владельцу жилья может грозить штраф. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

При установке теплого пола нужно заранее определиться с типом системы, отметил эксперт.

«Если говорить о водяном варианте, то с ним в многоквартирном доме могут возникнуть серьезные неприятности. Подключение к общим трубам отопления или горячей воды сильно меняет работу всей инженерной сети здания», — заявил Бондарь.

Такое подключение считается переустройством системы отопления, жильцы верхних или нижних этажей могут почувствовать охлаждение батарей — вода остынет в стяжке теплого пола и к соседями придет уже прохладной. Чаще всего получить разрешение на такое подключение невозможно.

«За самовольное изменение системы отопления предусмотрены строгие меры. <…> Самое неприятное заключается в требовании вернуть все в прежнее состояние за свой счет», — предупредил эксперт.

Штраф может составить от двух до 2,5 тысяч рублей. Бондарь рекомендовал обратить внимание на электрический обогрев, согласовывать такой монтаж не требуется.

Во влажных помещениях можно установить жидкий пол, его можно залить по стяжке теплого пола.